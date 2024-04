René Guy Cadou, Hélène ou le Règne végétal

La poésie de René Guy Cadou, limpide et fraternelle, est constamment éclairée par son art exceptionnel de l’image, à la hauteur assurément de celui d’Éluard, même si celui qui fut la figure phare de l’école de Rochefort a récusé l’influence du surréalisme. Mort très jeune à trente et un ans, Cadou a laissé une œuvre malgré tout importante. Son recueil emblématique, Hélène ou le règne végétal, d’un humanisme fervent et d’une sensualité vibrante, célèbre l’amour comme principe d’existence autant que le lien profond avec la nature. Dans une brillante préface, Adeline Baldacchino donne à mesurer la singularité de ce poète dans son époque et objecte à juste titre à l’image lénifiante de poète rural sentimental dans laquelle il a été trop souvent et injustement enfermé.

