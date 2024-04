Vertus et vanité du "réalisme magique" (Rennes)

Un lien de connexion peut être adressée, sur demande à anne.teulade@univ-rennes2.fr

Programme

9h30 Accueil

9h45 Introduction (Charline Pluvinet et Claude Le Fustec)

10h00 Cannelle Perrin (Université Rennes 2

Réseaux et rhizomes : que peut le réalisme magique ?

Pause café 10h40-10h50

Modération Gaëlle Debeaux

10h50 Yolaine Parisot (UPEC)

Réalismes magique/merveilleux : feintise postcoloniale ou « utopie réelle » ?

11h30 Maëlle Jeanniard du Dot (Université Rennes 2)

Les enfants de Rushdie ? Héritages et rejets du réalisme magique dans la fiction anglophone transnationale

12h10-13h40 déjeuner

Modération Audrey Giboux

13h40 Vanessa Besand (Université de Bourgogne)

Réalisme magique et approche féministe dans Nights at the Circus d’Angela Carter

14h20 Dimitri Garncarzik (Université Perpignan)

Entre réalisme magique et néo-baroque : le cas centre-européen (Drago Jančar, Olga Tokarczuk et quelques autres)

Pause 15h00-15h10

Modération Anne Teulade

15h10 Philippe Postel (Nantes Université)

Traumatisme collectif et réalisme magique dans l’œuvre romanesque de Yan Lianke

15h50 François Gavillon (Université de Bretagne Occidentale)

Mystery is a form of power. Réalisme magique et écolittérature américaine

Fin à 17h.