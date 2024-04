Abdelfattah Kilito : une œuvre, un écrivain (Meknès, Maroc)

Le laboratoire de recherche « Sciences du langage, Art, Littérature, Éducation et Culture » (SCALEC)

École Normale Supérieure, Université Moulay Ismaïl, de Meknès -

Organise

Le 26 avril 2024

Une journée d’études sous le thème

Abdelfattah Kilito : une œuvre, un écrivain

L’œuvre de l’universitaire et écrivain marocain Abdelfattah Kilito occupe une place importante dans le paysage littéraire marocain et autre. Cette œuvre a été récompensée par plusieurs prix littéraires sous différents cieux. Kilito est l’une des voix littéraires fort intéressantes de la littérature marocaine, d’autant plus qu’il est connu pour son attachement particulier à la littérature arabe classique. Il a consacré ses études critiques et ses récits à l’étude de cette littérature qu’il fait dialoguer avec les littératures de l’Occident. Kilito fait de la lecture une entreprise de transfiguration du réel, en ceci qu’il donne toujours l’impression que la littérature peut remplacer la réalité. Il se définit d’ailleurs comme un lecteur-écrivain, en soulignant l’importance de la lecture dans sa vision littéraire et, ipso facto, sa passion pour la littérature. C’est pourquoi ses personnages considèrent la littérature comme un espace de réaffirmation « existentielle ». Autrement dit, la lecture leur permet de jouir de l’existence et de remplacer ainsi la réalité par un monde où la littérature est vue comme un lieu de l’infini. En ce sens, l’écriture jaillit de la lecture : l’écrivain transforme le récit en un espace kaléidoscopique. Cela cristallise une esthétique de la lecture et de la variation. Auteur d’un ensemble de livres sur la littérature arabe classique, Kilito est maintenant un classique de la littérature marocaine.

En tant qu’archéologue de la pensée arabe, Kilito relit et réinterprète, tout en faisant sienne la déconstruction derridienne, le patrimoine classique en interrogeant son impensé. Cette relecture du passé n’est qu’une façon de dire l’état de la culture au présent. En ce sens, il transmet sa passion de l’adab avec érudition. Dans ses travaux, l’auteur de Je parle toutes les langues, mais en arabe adopte une approche pluraliste en affirmant la complexité des identités et des cultures.

Cette nouvelle édition d’Une œuvre, un écrivain se veut non seulement un panel de réflexions sur l’œuvre de Abdelfattah Kilito, mais aussi un hommage à toute la littérature marocaine à travers la célébration de l’un de ses ténors. Il s’agit ainsi d’interroger l’œuvre de cet écrivain pour en souligner l’apport mais aussi les perspectives qu’elle ouvre à tous les lecteurs que nous sommes.

Programme

8h30 - 9h : Accueil

09h00 : Cérémonie d’ouverture

Modératrice : Zoubida BOULAGROUH

Allocution de Monsieur le Président de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès

Allocution de Monsieur le Directeur de l’École Normale Supérieure de Meknès

Allocution de Monsieur le Directeur du laboratoire de recherche « Sciences du langage, Art, Littérature, Éducation et Culture »

Mot du Comité d’organisation

Première séance : Lire et penser l’œuvre d’Abdelfattah Kilito

Modérateur : Driss MESKINE

10h00 – 10h15 : Fouad MEHDI, FLSH-UMI – Meknès, « Par Dieu, cette histoire est mon histoire ! d’Abdelfattah Kilito ou le rapport problématique entre auteur et lecteur »

10h15 – 10h 30 : Atmane BISSANI, FP- Errachidia UMI – Meknès, « Kilito, lecteur de la trace des Anciens »

10h30 – 10h45 : Mohamed SEMLALI, FLSH, Saïs-Fès « Variations autour d’un mythe de la féminité dans les romans d’Abdelfattah Kilito »

10h45 – 11h00 : Abdeljalil EL KADIM, FLSH-UMI – Meknès, « Le critique et son double. Narration et métadiscours chez Abdelfattah Kilito »

11h00 – 11h15 : Mohamed ZAHIR, FLSH-Saïs-Fès, « Apologie de la copie et du faux dans Le Cheval de Nietzsche, Kilito et ses précurseurs »

11h15 – 11h30 : Abdelouahed HAJJI, SCALEC, ENS, UMI – Meknès, « Interculturalité et déconstruction dans l’œuvre d’Abdelfattah Kilito »

11h30 – 11h45 : Mohammed DEKHISSI, SCALEC, ENS, UMI – Meknès, « Altérité et comparaison dans Tu ne parleras pas ma langue d’Abdelfattah Kilito »

11h45 – 12h15 : Discussion

Deuxième séance : L’écrivain et son œuvre

Modérateur : Abdelouahed HAJJI

12h15 – 13h15 : Débat avec l’écrivain

Clôture de la journée

