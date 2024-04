Sophie Chiari, L' Écocritique. Repenser l'environnement au prisme de la littérature

Apparue dans les années 1990, l'écocritique a radicalement changé notre façon d'appréhender la littérature. Elle a en effet décentré notre regard, jusque-là capté par les actions et les sentiments des personnages, pour l'orienter vers une nature longtemps considérée comme un arrière-plan, voire un simple décor. Cet ouvrage expose en les illustrant les grandes caractéristiques de cette nouvelle approche critique, plurielle par essence, qui analyse non seulement ce qu'on a nommé tour à tour la nature, l'environnement ou le non-humain dans les textes littéraires, mais qui appelle aussi, à l'heure de l'Anthropocène, une lecture plus engagée des œuvres de fiction.

Sommaire :

Introduction

1. La naissance de l'écocritique

2. Les grandes mouvances écocritiques : Du commencement à aujourd'hui

3. Et la France ?

4. Bilan et perspectives

Conclusion : Repenser le non-humain, de l'art à l'action

Sélection bibliographique