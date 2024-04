Leonara Carrington, Le cornet acoustique

Préfaces d'Annie Le Brun et Daria Schmitt

Est-ce que les femmes dérangées dérangent ?

Marion Leatherby, dont le loisir favori est le tricot de poils de chat, a quatre-vingt-dix-neuf ans et vit au Mexique chez son arrière-petit-fils. Presque sourde, elle est ravie du cornet acoustique que lui offre son amie Carmella. Grâce à lui, Marion découvre que sa famille complote pour se débarrasser d’elle…

La voilà placée dans une maison de retraite où une tribu de dames habite d’étranges maisons aux formes d’igloos et de gâteaux d’anniversaire, sous le patronage du Docteur Gambit, un gourou tordu. Le regard d’une abbesse lubrique vient faire dérailler plus encore cette mécanique mal huilée. Sur les pas de Marion s’ouvre alors une quête surréaliste vers des univers en devinettes, des orgies psychédéliques et des escaliers vertigineux. Une recréation exubérante du monde que nous connaissons.

Avec ce roman d’apprentissage à rebours, Leonora Carrington entraîne le lecteur dans une suite de péripéties déroutantes, dans les perfidies du monde et le cosmos. Grande farce noire, récit initiatique sur le temps qui passe et jumeau occulte d’Alice au pays des merveilles, Le cornet acoustique est un grand texte surréaliste, injustement oublié.