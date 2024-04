Joseph Conrad, Les Enfants de la mer [Le Nègre du Narcisse]

Première parution en 1924

Initialement connu sous le titre Le Nègre du « Narcisse », ce texte est publié par « L’Imaginaire » sous le titre Les Enfants de la mer. Un avertissement détaille les raisons de ce choix.

Trad. de l'anglais par Robert d' Humières et révisé par Maurice-Paul Gautier

De mémoire de vieux marin, aucun bateau n’avait essuyé pareille tempête. À bord du Narcisse, entre Bombay et l’Angleterre, sont réunis, sous les ordres du capitaine Allistoun et de son second Baker, le vieux Singleton, l’impétueux Craik, Donkin, un marin douteux, et James Wait, seul homme noir de l’équipage, dont on peine à savoir s’il est vraiment malade.

Face à la mer monstrueuse, le temps semble s’être arrêté, l’ambiance est délétère. À court d’eau et de vivres, ils doivent composer avec les remous des coeurs blessés : pitié, compassion, peur, ressentiment et haine profonde traversent l’équipage, jusqu’à lui faire frôler la mutinerie.

Dans ce roman de 1897, étude fascinante de personnages placés sous tension, Joseph Conrad dépeint toute la profondeur de l’âme humaine. La longue expérience de l’auteur dans la marine marchande et la finesse de sa plume font la richesse de ce grand roman d’aventures.