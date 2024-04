L'album de la fugitive

En 2022 s'est tenue au Crédac d'Ivry-sur-Seine une exposition rassemblant une quinzaine d’artistes autour de la fuyante Albertine, le personnage d'À la recherche du temps perdu ; les pratiques artistiques présentées participaient à la mise en lumière de l’histoire des personnes queer et proposaient ainsi une lecture polysémique des choses et du monde. Le catalogue de cette exposition pensée comme un portrait de l'identité lesbienne paraît avec un retard certain aux Presses du Réel ; il réunit notamment des textes inédits de Elisabeth Ladenson (autrice de Proust lesbien, 2009), ainsi que de Claire le Restif (directrice du Crédac) et de Ana Mendoza Aldana (commissaire d’exposition).