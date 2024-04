Soulèvements (Ça va secouer)

Sous le titre Premières secousses, les éditions La Fabrique accueillent courageusement le premier volume publié par Les Soulèvements de la terre, qui vient manifester la volonté d’établir un véritable rapport de force en vue d'arracher la terre au ravage industriel et marchand : "Nous nous soulevons pour défendre les terres et leurs usages communs. Contre les méga-bassines, les carrières de sable, les coulées de béton et les spéculateurs fonciers, nous voulons propager les gestes de blocage, d’occupation et de désarmement, pour démanteler les filières toxiques. Nous nous soulevons parce que nous n’attendons rien de ceux qui gouvernent le désastre. Depuis des siècles, du nord au sud, des mouvements populaires se battent pour défendre une idée simple : la terre et l’eau appartiennent à tou·tes, ou peut-être à personne. Les Soulèvements de la terre n’inventent rien ou si peu. Ils renouent avec une conviction dont jamais nous n’aurions dû nous départir". Fabula vous invite à parcourir le sommaire et lire le début de l'ouvrage…

Rappelons la parution au Seuil du volume collectif déjà salué par Fabula : On ne dissout pas un soulèvement. 40 voix pour les Soulèvements de la Terre : loin des procès en "écoterrorisme", ce qui se joue autour des mouvements comme les Soulèvements de la Terre n’est rien d’autre que la bataille de ce siècle.