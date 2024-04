Jacques Beaudry, Écrire et mourir. Douze tête-à-tête posthumes entre suicidés de la littérature

« C’est au point de contact de leur tentation de mourir et de leur tentative de vivre que jaillit telle une étincelle la vérité pure des suicidés de la littérature. S’ils peuvent être rappelés à la vie, c’est grâce au feu qu’ils laissent derrière eux. »

Sommaire

Les Voix • Sylvia Plath et Ingeborg Bachmann • Karin Boye et Sadegh Hedâyat • Carlo Michelstaedter et Mário de Sá-Carneiro • Cesare Pavese et Malcolm Lowry • John K. Toole et Bryan S. Johnson • Ann Quin et Danielle Collobert • Stig Dagerman et Hubert Aquin • Jean-Pierre Duprey et Alejandra Pizarnik • Claude Gauvreau et Sarah Kane • Nelly Arcan et Joost Zwagerman • Jean-Joseph Rabearivelo et Osamu Dazai • Richard Brautigan et David Foster Wallace.