GRAPHÈ n° 32 : "Judas Iscariote"

Graphè 32 : JUDAS ISCARIOTE

Dans l’imaginaire occidental, Judas est d’abord la figure du traître. Il est l’apostolus apostatus qui a livré Jésus. Mais traître par nature ou traître par accident ? Entre répulsion et fascination, le personnage n’a cessé d’interroger sur le sens de son geste et de sa responsabilité.

Au regard des textes évangéliques et du livre des Actes, ce nouveau numéro de la revue Graphè regroupe treize études qui retracent les grandes étapes de l’interprétation. Judas reste dans la littérature apocryphe, patristique et médiévale celui qui a trahi sans se repentir ; son suicide en porte témoignage. Puis, la perception de Judas évolue jusqu’à une certaine réhabilitation qui se dessine à partir du xviiie siècle. Judas y est vu comme le représentant déçu d’un malentendu sur la mission messianique de Jésus à moins que ce dernier ne l’ait livré sur sa propre demande pour sauver le monde. Le coupable devient pauvre pécheur, sous couvert de la faiblesse inhérente à la condition humaine. Il porte en lui la lancinante interrogation sur l’existence du mal. Une étude sur l’iconographie clôt ce parcours et montre combien l’art développe sa propre exégèse de Judas.

Sommaire

Jean-Marc VERCRUYSSE

Préface

Jacques DESCREUX

Judas dans le Nouveau Testament : quatre interprétations théologiques d’un personnage historique

Anna VAN den KERCHOVE

Judas apocryphe : entre trahison et instrument du plan divin

Halima BENCHIKH-LEHOCINE

Judas « marchand de mort » : peinture d’un traître avide dans la Paraphrase de l’Évangile selon Jean de Nonnos de Panopolis

Myriam WHITE-LE GOFF

Du type du traître au personnage sur-signifiant. Judas au prisme du Voyage de saint Brendan de Benedeit et de Huon de Bordeaux

Agata SOBCZYK

Judas le mal-aimé : La Vie de Judas anonyme en français (XIIIe siècle)

Marianne CLOSSON

Judas dans les derniers mystères

Gilbert GOIZIN

La figure de Judas chez François de Sales : du discours polémique au portrait spirituel

Frédéric SLABY

Le ‘Judas Iscariote’ de Thomas De Quincey

Laure DARCQ

Le Mystère de Judas Iscariote de Maurice Pottecher : une interprétation libre

Erik PESENTI ROSSI

La gloria de Giuseppe Berto, un évangile ironique selon Judas ?

Catherine d’HUMIÈRES

La figure de Judas dans les ouvrages pour la jeunesse

Jean-Baptiste BERNARD

Méditation et réconciliation : l’Évangile selon Judas de Maurice Chappaz

Régis BURNET

L’art comme exégèse : le cas Judas.