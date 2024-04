Reichler Claude , Les glaciers des Alpes et la photographie

Née au milieu du XIXe siècle, la photographie a glorifié la magnificence des glaciers alpins dans leur plus grande extension récente. Elle a inventé le paysage glaciaire, inscrivant dans la modernité une image inoubliable de la montagne. À la fois documents et témoignages, capables de transmettre des connaissances et de partager des émotions, les premières photographies de glaciers ont porté jusqu’à notre présent une force esthétique bouleversante.

Construisant une arche entre ces images anciennes et celles que prennent aujourd’hui les photographes, dans l’âge de l’Anthropocène où les glaciers disparaissent, Claude Reichler montre comment les plasticiens contemporains travaillent la nature de trace qu’est l’image photographique. Ils y inscrivent leur subjectivité et créent une esthétique nouvelle, inspirée par la disparition et la mémoire. Les glaciers sont vus comme des êtres souffrants, comme si leur mort programmée en faisait des vivants. Considérés hier comme l’expression de forces élémentaires, d’un monde premier, ne sont-ils pas devenus les symboles de la fin d’un monde ? Par les superbes images qu’il contient et l’essai littéraire qu’il constitue, ce livre donne à voir et à penser l’hésitation entre la pérennité, le passage et la vulnérabilité.

Ouvrage richement illustré en quadrichromie

