Maurice Pons, Les saisons

« Quand un monde est inhabitable, on le change, ou on en change. »

Un jour du seizième mois de l’automne, Siméon arrive dans une vallée perdue où se succèdent inlassablement deux saisons ― une de pluie et une de gel bleu ― et où seules les lentilles parviennent à germer. En pleine saison pourrie, cet étranger qui se déclare écrivain cherche à prendre place dans la communauté qui y vit, vaille que vaille. Isolé au milieu de ces habitants aux moeurs mystérieuses, Siméon affronte une hostilité grandissante… Publié pour la première fois en 1965, Les saisons a acquis au fil du temps une réputation de livre culte. Ce roman, dont l’humour désespéré et le grotesque n’empêchent pas la poésie la plus lumineuse, est un diamant noir de la littérature française.»

Dans ce roman culte, qui compte parmi les chefs d’oeuvre de la littérature française du XXe siècle, Maurice Pons se saisit de toute la crasse humaine pour la transformer en or.

