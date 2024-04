Décès de Philippe Sellier

Les éditions Honoré Champion font savoir par la voix de Jean Pruvost le décès du Professeur Philippe Sellier :

"Il représentait pour nous non seulement l’érudit, le Professeur de talent de l’université Paris-IV Sorbonne, le spécialiste international des écrivains du XVIIe siècle, le Président d’honneur de la Société des Amis de Port-Royal, accompagnant de ses conseils toujours si judicieux un nombre considérable d’auteurs dans nos collections, « Sources classiques » et « Lumière classique » notamment, mais il était également cet ami sincère que nous rencontrions fréquemment, toujours si attentif à chacun avec une générosité et une clairvoyance qui nous remplissaient d’admiration.

Oserions-nous ajouter qu’il incarnait la bonté joyeuse, en érudit confiant et constructif, sachant vis-à-vis des jeunes générations les aider à mettre le pied à l’étrier, celui de l’édition des meilleurs travaux de recherche. La maison Honoré Champion lui doit énormément, il en a été l’un des bâtisseurs de la première heure en ayant piloté bien plus d’une centaine d’ouvrages qui constituent une référence absolue.

Nous ne déjeunerons plus avec Philippe Sellier, en bénéficiant de sa conversation savante et joyeuse, mais sa présence et son influence restent immarcescibles. Ce mensuel lui est dédié et nous reviendrons sur tout ce qu’il nous a apporté, d’inoubliable. Notre gratitude et notre peine sont intenses et profondes." — Jean Pruvost

Nous vous invitons à regarder cet entretien avec Philippe Sellier pour Les Minutes de Port Royal.

"Philippe Sellier: vivre avec Pascal", entretien avec Laurence Plazenet, Présidente de la Société des Amis de Port-Royal, Professeur à l'Université Clermont-Auvergne, réalisation Sandrine Lely et Marie-Victoria Plazenet.

