Norman Ajari, Le Manifeste afro-décolonial

« De quoi les Noirs souffrent-ils ? Quels sont les obstacles, les violences, les privations, les déprédations, les rapines, les humiliations qui définissent l’histoire qui est en propre la leur ? Le plus souvent, les Noirs sont considérés comme un groupe plus malmené que les autres. Tout le monde peut se trouver exploité au travail, mais les Noirs le sont davantage. Tout le monde peut voir ses ressources appropriées, mais celles de l’Afrique le sont plus systématiquement. Tout le monde peut être harcelé par les forces de l’ordre, mais les Noirs sont victimes d’un délit de faciès. Il y aurait, entre la violence subie par le Noir et celle rencontrée par le Blanc, une différence de degré. »

Dans cet essai limpide, Norman Ajari dénonce les effets de la déshumanisation noire, critique les fausses solutions militantes et théoriques et pose les bases d’une nouvelle idéologie panafricaine, sociale et révolutionnaire. En reprenant l’héritage de pensées de la négritude et du nationalisme noir, leManifeste afro-décolonial se veut une réactualisation du rêve oublié de la politique radicale noire. Souvent caricaturée en chauvinisme étroit, elle est pourtant la pratique décoloniale la plus internationaliste de l’histoire moderne – une utopie ?

Né en 1987, Norman Ajari est docteur en philosophie et maître de conférences en études noires francophones à l'Université d'Édimbourg, après avoir enseigné à l'Université de Toulouse et à l’Université Villanova de Philadelphie. Il est membre du bureau exécutif de la Fondation Frantz Fanon et auteur de La Dignité ou la mort. Éthique et politique de la race (La Découverte, 2019) et de Noirceur : Race, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle (Divergences, 2022).