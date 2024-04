Thierry Paquot, L'espace public

Au singulier, l'espace public désigne la sphère du débat politique, la publicité des opinions privées. Au pluriel, les espaces publics correspondent au réseau viaire, rues et boulevards, places et parvis, parcs et jardins, bref à toutes les voies de circulation ouvertes aux publics, dans les métropoles comme dans les villages urbanisés. Les deux relèvent de la communication.

La mondialisation, la révolution communicationnelle, la vidéo surveillance, la multiplication des murs réels et virtuels " effacent " les espaces publics. L'urbanisation planétaire (centres commerciaux, tourisme de masse, mobilier urbain, enclaves sécurisées, etc.) transforme leurs usages et les uniformise. C'est aussi le cas de la numérisation généralisée de toutes les activités humaines. Pourtant, des résistances se manifestent ( street art, spectacles de rue, code de la rue, cyber-rue, actions féministes, rues aux enfants, nature en ville, etc.) qui associent aux espaces publics, gratuits et accessibles les trois qualités des villes : l'urbanité, la diversité et l'altérité.

Sommaire :

Introduction

Encadré : Isaac Joseph

Encadré : Espaces publics hors ville

I. L'espace public ou la fabrique des opinions

La démonstration de Jürgen Habermas

Encadré : Jürgen Habermas

Critiques et réponses

Opinion publique et société civile

L'espace public " oppositionnel "

Réactions

Encadré : Hannah Arendt

Habermas contre Sennett ?

Soixante ans après

Encadré : Richard Sennett

II. Journaux, salons et cafés

Les journaux

Presse policée, presse critique et espace public

La presse et l'urbanisation des moeurs

Encadré : Robert E. Park, sociologue-journaliste

Encadré : La presse quotidienne française en 2022‑2023

Les salons

Encadré : La conversation

Les cafés

Lieu de sociabilité ?

III. " Privé ", " public " : des mots à parenté variable

Signification du couple " privé/public " en Grèce et à Rome

Encadré : Hermès/Hestia

Vie privée/vie publique du Moyen Âge aux Lumières

Elias lu par Duerr

Encadré : Le savoir-vivre selon Érasme

Modernité : le brouillage privé/public

Privé/public dans le monde arabe

Privé/public au Japon

Encadré : L'espace public, un lieu d'expression éminemment politique

Encadré : Edward Hall, penseur de la proxémie

IV. De la voirie aux espaces publics

La rue dans les villes grecques et romaines

La rue dans les villes occidentales, du Moyen Âge à l'ère industrielle

Encadré : Adressage

La rue pour l'urbanisme contemporain

Encadré : Le trottoir

Encadré : Nommer et dénommer les rues

Trois " poètes-urbanistes "

Espaces publics et urbanisme

Encadré : Le péage urbain

Encadré : De l'accessibilité à chacun

V. Usages et pratiques des espaces publics

Les femmes invisibles

Droits et devoirs

Encadré : La guérilla jardinière

Usages prévus et imprévus

Encadré : L'art de et dans la rue

Ménager des lieux urbains

Encadré : Jane Jacobs (1916‑2006)

Encadré : Améniser les rues !

Encadré : Comment ménager un lieu urbain ?

Conclusion

