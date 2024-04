Steven Miles, La société de l'expérience. Le consumérisme réinventé

Traduit de l’anglais par Galaad Wilgos

Airbnb, jeux vidéo, escape games, matchs de foot, bières artisanales, parcs à thème, croisières, Netflix… : le capitalisme n’exige plus seulement que nous consommions des produits, mais que nous achetions une expérience. Profiter au maximum de l’instant présent et « se créer » des souvenirs compte désormais plus que d’accumuler des biens.

Ainsi, l’expérience se fabrique à l’échelle industrielle. Elle n’est plus une simple évasion, mais un processus par lequel le capitalisme étend son emprise en exploitant notre besoin d’appartenance et notre quête de sens. Steven Miles analyse l’illusion d’expression de soi que procure l’expérience dans différents domaines clés de la vie : monde professionnel, loisirs divers, technologies, foyer, culture, sport… en s’appuyant sur des exemples concrets, très éclairants pour comprendre comment le capitalisme a su se réinventer en nous absorbant toujours un peu plus.

Cet essai constitue une critique rare, foisonnante et d’une remarquable perspicacité, du nouvel esprit du consumérisme. Sa lecture vous fera donc vivre une expérience inoubliable…