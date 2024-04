Guy Goffette, né le 18 avril 1947 à Jamoigne dans la Gaume belge, aura été une figure emblématique de la poésie francophone contemporaine. Sa vie et son œuvre traversent les frontières géographiques et littéraires, reflétant un parcours riche et diversifié. Il est décédé le 28 mars 2024.

Lire l'article sur Actualitte.com…