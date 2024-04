Heinz Wismann, Lire entre les lignes. Sur les traces de l'esprit européen

Heinz Wismann aime la philosophie et la musique, la philologie et le football, Héraclite et Kant, la France et l’Allemagne, et il n’aime rien tant que penser, non pas seulement en français ou en allemand, en grec ou en latin, mais bien entre les langues, entre les lignes. C’est là qu’il évolue, en funambule, et fait de la capacité de se tenir à l’écart de soi un art de vivre et de penser, librement, loin de tous les schémas imposés.

Dans les pas d’un penseur et passeur hors du commun qui a su, en cinquante ans de pérégrination à travers l’Europe, transmettre et reconstruire différentes traditions oubliées – des philosophes présocratiques à la philosophie allemande – pour mieux décrypter le rapport au monde des grandes nations occidentales, ce livre rassemble une œuvre considérable, inclassable, plurielle, qui explique que Heinz Wismann occupe aujourd’hui une place de tout premier plan dans le monde de la philosophie et de la pensée contemporaines.