François Rouget (dir.), Dictionnaire Pierre de Ronsard (préf. Michel Magnien & François Rouget)

Réimpression au format semi-poche du Dictionnaire Pierre de Ronsard (2015), avec une préface inédite de Michel Magnien et François Rouget.

S’il existe déjà de multiples instruments de travail pour lire et étudier l’œuvre poétique de Pierre de Ronsard (1524-1585), il manquait encore un ouvrage de référence à la fois synthétique et d’utilisation commode pour se repérer dans le massif des notions ronsardiennes. C’est l’objectif principal de cet ouvrage : proposer au lecteur une liste abondante, mais non exhaustive, d’entrées qui abordent des questions relatives à la vie, à la carrière et à l’œuvre littéraire du poète vendômois. Les quelque 50 spécialistes internationaux de poésie française de la Renaissance, historiens du livre et musicologues qui ont collaboré au présent volume, se sont efforcés de procurer des notices de synthèse sur des notions variées en les complétant d’une bibliographie pertinente. On trouvera donc ici, présentées par ordre alphabétique, plus de 500 entrées les plus significatives pour pénétrer dans l’univers ronsardien. Afin de faciliter le cheminement du lecteur au sein de l’œuvre, est aménagé un système de renvois entre les entrées du dictionnaire, fléchage indispensable pour offrir une connaissance aussi complète que possible.

François Rouget est Professeur de littérature française à Queen’s University (Canada). Il a publié une Bibliographie critique sur Ronsard (2005) et une synthèse sur Ronsard et le Livre (2010-2012).

