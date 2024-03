Entre l'usine et l'atelier. La bande dessinée, des carnets à l'œuvre imprimée (Poitiers)

Toute recherche cache une attraction envers ce qui est absent et a laissé trace, et dans la lutte contre ces disparition résident, parait-il, les naissances tant du récit que du dessin. Toute recherche herméneutique est une enquête sur l'humanité derrière les oeuvres - "où [elle] flaire la chair humaine", tel l'ogre, "sait que là est son gibier" - mais ce n'est qu'à travers un regard qui suit leur façonnement qu'elle s'incarne et devient elle-même véritable récit.

Sans laboratoires ou départements qui leur seraient propres, les études en bande dessinée bénéficent des bienfaits d'un nomadisme académique leur permettant une multiplicité de regards. Via les études culturelles, matérielles, historiques et sociologiques, la réflexion sur l'"avant" et l'"autour" des oeuvres se développe et s'impose, tant dans la recherche que dans les pratiques de médiation. Adoptant ce même regard, cette journée d'études part des principes de la recherche génétique pour en tirer des questionnements pluriels, que cela soit pour narrer le labeur de la création avec sa fatigue, ses mystères et ses repentirs, ou pour interroger le sens du geste artistique, le souligner ou le mettre en scène.

Programme :

10h-10h30 Anna Denis - De fil en aiguille : comment tisser des liens avec le Moyen Âge aujourd'hui ? Dans la fabrique de L'âge d'or de Moreil et Pedrosa

10h30-11h Philippe Marion - Variation traversières sur l'image performée

11h-11h30 Pause

11h30-12h Pierre-Laurent Daures - Le bout du bout de la piste, une relecture par la main

12h-12h30 Jérôme LeGlatin - Puissance onomatopéique, atrophie éditoriale : le manga mutilé

12h30-14h Pause

14h-14h30 Luc Vigier - Génétique du dessin et pédagogie de l'être chez Lynda Barry

14h30-15h Gaspard Laurent - Le récit eesquissé entre édition, création et enseignement

15h-15h30 Pause

15h30-16h Patricia Garcia Ocana - Écrire la mémoire au fil des générations. Dans la fabrique d'Ana Penyas, Antonio Altarriba et Kim

16h-17h Florent Perget - Dessin, mémoire, archive. Rencontre avec Emmanuel Guibert