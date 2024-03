Pierre-Marc de Biasi, La fabrique du futur (préf. de Régis Debray)

De quoi sera fait notre futur – celui des trente années à venir ? L’idéal du progrès, qui animait notre modernité, a fait long feu. Depuis peu, l’inquiétude domine et la question de l’avenir devient critique. Les équilibres précaires qui assuraient au monde un minimum de stabilité semblent se rompre, les menaces se multiplient : perte des solidarités, désaveu du politique, pandémie, extinction du vivant, fake news, dictatures, cyberattaques, rivalités impériales, crise énergétique, retour de la guerre en Europe… À quel avenir faut-il se préparer ? Comment y réfléchir ?

Les prospectives de ce livre ont en commun un parti pris et une méthode, la médiologie, telle que conçue par Régis Debray : interroger les processus par lesquels les idées acquièrent le pouvoir d’agir sur le réel, au point de créer les instruments qui le métamorphosent.

Rigoureux sans s’interdire l’humour, le diagnostic transite du technique au culturel et du symbolique au matériel, en se focalisant sur les objets, d’hier et d’aujourd’hui, qui nous parlent déjà de demain : entrevoir la révolution cognitive en examinant le smartphone et les algorithmes ; explorer l’amour au prisme de #MeToo ; la guerre à travers le drone ; la presse avec TikTok ; le cinéma face à la plateforme ; l’écologie via la futuriste « grelinette » championne du concours Lépine 1956, etc.

Parcourir le sommaire et lire la préface de Régis Debray…