Howard Phillips Lovecraft, Le manuscrit des Les Montagnes hallucinées

Les Montagnes hallucinées : le manuscrit d’une œuvre culte, reproduit pour la première fois

Février 1931. Dans la nuit froide d’un hiver qui fait régner le calme sur Providence, Rhode Island, un homme veille. Penché sur sa table de travail, il noircit des heures durant les versos de feuillets empilés devant lui, tantôt à l’encre, tantôt au crayon à papier pour effectuer des révisions – et elles sont nombreuses. Des ombres dansent sans doute autour de lui, à la lueur de sa bougie qui vacille au moindre souffle.

H. P. Lovecraft a lui-même dactylographié le manuscrit de At the Mountains of Madness, document achevé le 1er mai de 1931 et conservé à la John Hay Library. « Il a apporté de nombreuses modifications au texte lors de la préparation du tapuscrit, comme le fait tout auteur, mais il n'y a pas de changements importants. Le récit est refusé par Weird Tales plus tard au cours de l'été 1931, et Lovecraft est dévasté, mettant le texte de côté tant il est découragé par ce rejet », explique S. T. Joshi. C’est son agent, Julius Schwartz, qui soumettra à nouveau le roman au magazine Astounding Stories, à l’automne 1935. At the Mountains of Madness est enfin édité en février-mars-avril de l’année suivante.