Émilie Hache, De la génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production

Les sociétés industrielles, extractivistes et productivistes, ne manifestent aucun souci pour la reproduction de leurs conditions d'existence car elles ont oublié que la perpétuation du monde avait besoin d'être accompagnée par celles et ceux qui le composent. Mais cela a-t-il toujours été le cas ? Et quel rôle les rapports de genre ont-ils joué dans cette histoire ? L'autrice explore les manières de concevoir cette perpétuation dans différentes sociétés pré- et non industrielles, en Grèce antique, en Europe médiévale ou encore dans certaines sociétés matrilinéaires contemporaines. On découvre qu'une importance majeure y est accordée aux pratiques (re)génératives, chargées d'assurer le renouvellement de la société tout entière – travail de subsistance, reproduction des générations, liens avec les invisibles, etc.

L'avènement du christianisme et du nouveau rapport au monde qu'il a institué a tout bouleversé. Le souci de la (re)génération du monde a progressivement été remplacé par l'idée d'un monde créé une fois pour toutes, n'ayant plus besoin d'être perpétué au quotidien – la providence infinie se chargeant de tout. Est-il possible de réinventer des pratiques génératives mettant fin à notre illimitisme, de manière non coercitive et égalitaire ? Tel est l'enjeu central de cette enquête, exigeant d'en finir avec le passé que la société industrielle s'est inventé pour justifier sa course en avant effrénée.

Ce livre apporte une contribution majeure à l'écoféminisme, en retrouvant la question de la génération derrière l'identification des femmes et de la nature dans la modernité.

Après avoir publié Reclaim, remarquable anthologie de textes écoféministes (Cambourakis, 2016), Émilie Hache appelle dans De la génération à « constituer une mythologie appropriée à notre temps » pour « réapprendre à habiter une terre ». La philosophe articule enjeux agricoles, féministes et décoloniaux afin de renouer avec ce que la notion contemporaine de « production » agricole a refoulé : le féminin, les mythes et les rituels de régénération du monde, et pour ainsi dire le monde lui-même. L’ouvrage, très riche, propose des aperçus très originaux mais appelle aussi quelques interrogations.