Le Centenaire Droz

Fondée à Paris en 1924 par une jeune femme au caractère bien trempé, Eugénie Droz (1893-1976), l’enseigne aux quatre putti est très vite devenue un gage de qualité pour les travaux universitaires, des "livres d’érudition", selon la formule de sa fondatrice : des livres au savoir sûr, choisis et édités avec exigence. Son héritage a perduré sous la direction éclairée d’Alain Dufour (1928-2017) puis de Max Engammare. Pour célébrer ce (premier) centenaire, la maison genevoise fait paraître aujourd’hui le livre Droz 1924-2024 : préfacé par Antoine Compagnon, il éclaire d’un lustre à plus de cent branches cette page singulière de l’histoire de l’édition. Max Engammare rétablit d’abord quelques vérités dans l’hommage rendu à ses deux prédécesseurs, et divulgue les efforts méconnus d’Alain Dufour pour promouvoir un best-seller inattendu, L’usage du monde de l’ami Nicolas Bouvier. Suit une anthologie de cent extraits, choisis parmi les 6000 titres du catalogue et composés par certains des éminents spécialistes de leur temps en critique littéraire, histoire de l’art, histoire du livre, pensée politique, sociologie, économie ou linguistique.

