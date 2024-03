Jean-Pierre Guéno, Paroles de femmes

Temps de l’ombre, temps des luttes, temps des conquêtes, temps de l’émancipation, puis temps de la justification et de l’hypocrisie… De 1900 à 2019, cinq générations de Françaises se confient. Que de changements en un peu plus d’un siècle ! Si les jeunes femmes d’aujourd’hui continuent de se battre contre les violences, la discrimination et les inégalités, elles ne savent pas toujours ce qu’il a fallu de courage et de souffrances à celles qui ont ouvert le chemin.

Expériences intimes, déchirures, passions, combats d’hier et de demain : des textes bouleversants qui brisent le silence et rendent hommage à toutes les femmes.

