Chantal Guillaume, Fourier ou l'utopie en réel

De l'imaginaire utopique à l'expérimentation sociale dans le réel : l'utopie réellement expérimentale de Charles Fourier, inventeur d'une théorie sociétaire inédite, et initiateur d'une réflexion qui trouve ses prolongements dans les questions sociales et environnementales d'aujourd'hui.Fourier est connu pour son imaginaire social qui lui a fait concevoir une communauté idéale, le Phalanstère. Cet édifice rêvé, constitué de lieux de vie, de travail et de fête, refonde l'idée de société. Fourier l'utopiste sait se faire réaliste, pragmatique en ajustant, en accommodant cet idéal, primitivement conçu pour accueillir 1600 personnes, à des communautés plus petites, des phalanges d'essai et des phalanges d'enfants.

Cela accompagne une science sociale inédite destinée à reconstruire une nouvelle théorie sociétaire qui pourra et devra être expérimentée, testée. La théorie devient utopie en réel, elle consiste à penser des solutions dans les interstices de la réalité sociale : héritage sécessionniste que l'on retrouvera dans les coopératives, les associations, les expériences communautaires et alternatives. Produit de son imaginaire et productrice d'imaginaire, l'utopie en réel de Fourier peut devenir un levier d'analyse de la question sociale mais aussi de l'urgence écologique et climatique. Dans ce contexte, la réflexion de Fourier, qui offre la possibilité de penser dans l'écart et la dissidence, permet cette lecture décalée, anachronique.

Chantal Guillaume a enseigné la philosophie. Elle est cofondatrice des Cahiers Charles Fourier pour lesquels elle a écrit de nombreux articles et créé une rubrique Expérimentations sociales visant à faire connaître une certaine postérité de Fourier, et membre d'Entropia, revue théorique et politique de la décroissance. Elle est l'auteure de Fourier ou la pensée en contremarche, Éditions Le Passager clandestin, 2013.