"Sauvages d'aucune idée" : la critique au féminin au XIXe siècle

Les femmes critiques ont fait l'objet au XIXe siècle une double réprobation : non seulement elles ont pris la plume, mais elles l’ont fait pour se livrer à une activité souvent décriée, la critique étant volontiers accusée de vénalité, de partialité et d’impuretés diverses. Ces femmes ont été remises à l’honneur et en lumière lors de deux journées d’étude organisées à l’université de Caen Normandie les 21 et 22 octobre 2022 par Julie Anselmini et Lucie Barette, qui ont dressé la liste des préjugés dont elles ont fait l’objet, des accusations qu’elles ont subies, et des stratégies et scénographies qu’elles ont adoptées pour se justifier et pour surmonter les contradictions dans lesquelles on voulait les enfermer. Qui sont ces femmes critiques ? Où écrivent-elles ? Quels commentaires méta-critiques produisent-elles ? Quelles postures critiques construisent-elles, quelles stratégies adoptent-elles ? Comment défendent-elles la légitimité de la pratique littéraire et critique des femmes ? Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent les actes dans la nouvelle collection Le fond de l’air…