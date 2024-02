Les questions d'Eugène Ionesco

En donnant corps au théâtre de l’absurde, aux côtés de Samuel Beckett, Eugène Ionesco (1909-1994) a bouleversé à jamais les fondements et les codes du théâtre européen. Défenseur d’un art irréaliste prenant à contre-pied la tradition, il prône la dérision, l’action minimaliste, la répétition incessante qui fait perdre au temps tout son sens, l’impossible communication et ses conséquences (quiproquos, non-sens). La présence discrète du dramaturge s’impose avec l’invention de Bérenger, double assumé et récurrent, qui donne à voir non seulement toutes les angoisses, la peur de la mort, les questions métaphysiques qui assaillent le dramaturge, mais aussi son engagement à dénoncer les totalitarismes et leur rapide propagation, la monstruosité des hommes animés par la folie de destruction et l’horreur des camps concentrationnaires. L'édition des Œuvres procurée pour la collection Quarto (Gallimard) par Marie-Claude Hubert avec la collaboration de Marie-France Ionesco propose de mettre en lumière la parfaite unité et la modernité de cette œuvre avant-gardiste, en retraçant le parcours biographique, intellectuel et artistique d’un dramaturge, d’"un homme en questions".