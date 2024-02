La manie épistolaire de Cioran

"La lettre, conversation avec un absent, représente un événement majeur de la solitude. Cherchez la vérité sur un auteur plutôt dans sa correspondance que dans son œuvre. L’œuvre est le plus souvent un masque", soutenait Cioran dont Gallimard révélèle la Manie épistolaire avec un recueil de Lettres choisies,1930-1991 éditées par Nicolas Cavaillès : cent soixante lettres sélectionnées parmi plusieurs milliers dans les archives personnelles de l'auteur, pour la plupart inédites, adressées à sa famille et à ses amis, en Roumanie puis en France, à ses pairs et à ses lecteurs. On y croise notamment Aurel, son petit frère séminariste, Mircea Eliade, Carl Schmitt, Jean Paulhan, François Mauriac, María Zambrano, Samuel Beckett, Armel Guerne, Roland Jaccard, Clément Rosset, mais aussi la "Tzigane", sa dernière histoire sentimentale. Lucides, ironiques, existentielles, elles composent entre dix-neuf et soixante-dix-neuf ans un autoportrait intime et intellectuel de l’auteur de Précis de décomposition, et révèlent le génie de Cioran pour un art épistolaire qu’il mettait au-dessus de tout. Fabula vous invite à feuilleter le livre…