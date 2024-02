Rentrer dans La Cage

Publié pour la première fois en 1975, bien avant que l’on ne commence à parler de “roman graphique”, La Cage est aujourd’hui considéré comme un classique, cité dans la plupart des ouvrages sur la bande dessinée : en 180 pages que ne traverse aucun personnage, Martin Vaughn-James bâtit un univers obsessionnel d’une rare puissance à partir de l’incessante transformation de quelques lieux et quelques objets : chambres peu à peu envahies par le sable, murs qui se lézardent à vue d’œil, larges taches d’huile, d’encre ou de sang, végétation proliférante qui recouvre des ruines, tableaux et cadres amoncelés dessinant le plus aberrant des musées… Mais derrière la folie baroque de ce monde décomposé, se dissimule un dispositif d’une implacable rigueur, derrière le vertige des motifs, la netteté d’un trait “ligne claire”. Les Impressions Nouvelles redonnent à lire et à voir l'album de Martin Vaughn-James avec un essai de Thierry Groensteen, La construction de La Cage, illustré de nombreux documents extraits des carnets de travail.

Paraît dans le même temps aux mêmes éditions bruxelloises l'essai de Benoît Preteseille, Publier des bandes dessinées pour adultes. Eric Losfeld et le Terrain Vague (1964-1973). En 1964, l'éditeur Éric Losfeld (1922-1979) décide de publier une bande dessinée pour un public adulte. Barbarella, bientôt interdit, fait événement et inaugure une collection nouvelle dans sa maison d'édition, Le Terrain Vague. À une époque où la bande dessinée était presque exclusivement destinée aux enfants, Losfeld est le premier à penser que cette forme d'art peut explorer d'autres supports et s'adresser à d'autres publics. Sa collection de Bandes dessinées et de Recherches graphiques compte dix-neuf titres, dont la Saga de Xam de Nicolas Devil, Lone Sloane de Philippe Druillet et Valentina de Guido Crepax. Autant de créations originales parmi les plus novatrices du moment. Benoît Preteseille a mené une enquête approfondie sur les conditions matérielles, artistiques, sociales et symboliques, qui ont permis l’existence d’une collection fondatrice pour la bande dessinée pour adultes en France. Les archives sur ce parcours étant rares, il a notamment mené des entretiens avec des auteurs, autrices, et employés de la maison d’édition, ainsi qu’avec Joëlle Losfeld, fille d’Éric et éditrice elle-même.