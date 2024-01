Julia Annas, Jonathan Barnes, Les modes sceptiques. Textes anciens, nouvelles lectures

Traduit de l’anglais par Dimitri Cunty

Le miel est-il par nature sucré ? Les fleurs de tournesols sont-elles réellement jaunes ? L’inceste est-il en soi immoral ? Peut-on plus généralement considérer que les choses sont bien telles qu’elles nous apparaissent ?

À ces questions, les sceptiques de l’Antiquité répondent ceci : nous ne devrions pas juger que certaines choses sont ou ne sont pas par nature sucrées, jaunes, immorales…

Nous devrions, au contraire, suspendre notre jugement. Pour y parvenir, le philosophe sceptique Énésidème de Cnossos (Ier siècle av. n. è.) nous a légué dix modes de la suspension du jugement, soit dix manières par lesquelles nous sommes exhortés à réfréner nos opinions et à modérer nos passions. V

éritable machine à produire des apories, ces arguments constituent un important morceau de bravoure de la pensée antique qui est largement passé à la postérité. Ce livre est une invitation à découvrir la philosophie sceptique en compagnie des Anciens.

—

Julia Annas a enseigné aux universités d’Oxford, d’Arizona et de Colombia. Ses travaux sur Platon, la psychologie et l’éthique ancienne font largement autorité. Elle a notamment publié Une introduction à la République de Platon.

Jonathan Barnes a été professeur à Oxford, Genève et Paris-Sorbonne. Il est l’auteur de nombreuses études sur les présocratiques, Aristote et l’histoire de la logique, parmi lesquelles The Presocratic Philosophers ; Truth ; ou encore The Toils of Scepticism.