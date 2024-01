La Règle du Jeu, n°81 : "Lire Philippe Sollers"

De son premier roman, l’histoire d’un jeune homme qui explore l’amour, à Graal, récit où se cristallisent les lectures, les méditations et les mystères d’une vie entière, l’œuvre de Philippe Sollers n’aura cessé de se métamorphoser à la vitesse du siècle qui l’observa s’écrire.

C’est que Sollers aura été de toutes les aurores : écrivain classique, adoubé par Mauriac et Aragon, révolutionnaire du langage, commenté par Barthes et Derrida, explorateur des avant-gardes à la tête de Tel Quel, romancier du désir, biographe de Mozart et de Casanova, défenseur de l’Infini dialoguant avec les vrais vivants de la littérature, c’est-à-dire les morts, libertaire engagé mais athée des chapelles sociales, catholique charnel et épris de grand art… Toutes ces identités réunies en un homme ont engendré une œuvre marquée par l’Imprévu, le Nouveau, où se trame pourtant une profonde cohérence. Mais comment y entrer ?

Dans ce dossier, La Règle du jeu réunira ses proches, ses amis, mais aussi des universitaires, des critiques littéraires, des écrivains, des lecteurs – afin de rendre hommage à l’écrivain majeur que fut, et que continue d’incarner Philippe Sollers.