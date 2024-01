Un Moyen Âge queer ? Deuxième anachronisme : la non-binarité (Lausanne)

Deuxième anachronisme : la non-binarité

Vendredi 1er mars 2024

Matin : Anthropole 4129

Après-midi : Grange, Centre / Arts et Sciences / UNIL

09h00: Introduction

09h15: Stefania Maffei (UNIL), De la Passion saint(e) Eugene virge: la rédaction francoprovençale de la légende d’Eugénie de Rome, sainte travestie (XIIIe siècle)

09h45: Diana Denissen (UNIL), Beyond the Binary: Collaborative Medieval Authorship

10h15: Pause

10h45: Hélène Gallé (Université de Franche-Comté), Changer de genre dans l’épopée médiévale: du travestissement à la métamorphose

11h15: Nils Kapferer (Université de Genève), Les émotions dans les procès médiévaux des personnes mises à la marge de la société

12h00: Repas de midi

Déplacement à la Grange, Centre / Arts et Sciences / UNIL

14h00: Performance par Luigi (artiste Drag King) autour du Lai du Bisclavret (Marie de France), suivie d'une table ronde animée par les étudiant.e.s

Avec la participation de Joëlle Richard, metteuse en scène et responsable du projet OUT OF THE BOX de la Direction de l’UNIL