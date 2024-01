Comicalités. Études de culture graphique, 2023 : "Dessins d’enfance dans la bande dessinée / Children’s Drawings in Comics (dir. Maaheen Ahmed & Benoît Crucifix)

Parution sur Comicalités du dossier thématique « Dessins d’enfance dans la bande dessinée / Children’s Drawings in Comics », coordonné par Maaheen Ahmed et Benoît Crucifix : https://journals.openedition.org/comicalites/8374?lang=fr

Ce dossier thématique s’interroge sur les différentes manières d’imaginer, de solliciter et d’organiser le dessin enfantin dans l’histoire de la bande dessinée. La diversité et la multiplicité des interactions entre bande dessinée (comme objet culturel produit pour les enfants) et dessin d’enfant (à la fois l’objet de discours adultes et les production enfantines) offre un vaste terrain d’enquête, allant des conceptions du style graphique en bande dessinée jusqu’aux recyclages de la bande dessinée dans les dessins d’enfants.

This special issue considers the various ways that children’s drawings have been imagined, solicited and organized in comics history. The diversity and multiplicity of interactions between comics (as a cultural object produced for children) and children's drawings (both as objects of adult discourses and as children’s productions) offer a vast field of inquiry, from conceptions of graphic style in comics to children’s recycling of comics in their own drawings.

Ce dossier thématique a été réalisé dans le cadre du projet COMICS, financé par le Conseil Européen de la Recherche dans cadre-programme de Horizon 2020 de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation.

—

Sommaire

Benoît Crucifix et Maaheen Ahmed, "Logiques d’interaction entre le dessin d’enfant et la bande dessinée"

Polygraphies enfantines

Dragana Radanović, Roel Vande Winkel et Nancy Vansieleghem, "You Draw Like a Child! Interrogating Aetonormative Tendencies in Imitations of Children’s Drawings in Graphic Narratives"

Médiations du dessin d’enfant

Carol Tilley, "The Open Road for Boys Cartooning Contests: A Prosopography"

Aleksandar Zograf, "Dečije Novine. From School Magazine to Major Comics Publisher"

Breixo Harguindey, "Les premiers psychopédagogues et la bande dessinée. L’expérience de Hanns Guck-in-Die-Luft aux États-Unis et en Allemagne"

Véronique Blanchard et Mathias Gardet "« Dessinez votre vie en 6-8 cases ». La bande dessinée expertisée par la justice des enfants (1945-1960)"

Enfants à l’œuvre

Xavier Girard, "Norbert Moutier, Collection Aventures. L’enfance et la sérialité à l’œuvre"

Johanna Schipper, "Venir aux mondes : mes premières héroïnes de bande dessinée"

Maël Rannou, "Bande-dessiner avant de savoir lire, une exploration d’archives personnelles"