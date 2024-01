Nicolas Baron, Vivre en renard. La traversée du siècle

Le renard roux est plus que jamais chez lui dans la France de ce début du XXIe siècle. Il est, bien sûr, présent dans les campagnes où les ruraux prennent conscience de son utilité. Mais également dans les villes qu’il est en train de coloniser à une vitesse surprenante. Et même dans nos esprits et dans nos pratiques quotidiennes puisque nous pouvons régulièrement croiser le petit canidé sur nos écrans, dans nos livres ou encore sur divers objets. Qu’elles semblent loin ces longues décennies du XXe siècle au cours desquelles le goupil fut victime de massacres de grande ampleur en raison de ses prédations et surtout de son rôle dans l’épidémie de rage ! Avec ce livre qui croise les sciences humaines et sociales avec les sciences du vivant, c’est à l’étude de ce bouleversement du vécu des renards roux et de ce renversement d’image en cours depuis un siècle que l’historien Nicolas Baron nous convie.

