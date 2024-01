George Sand, Voyages - Du Var au Berry

Préface d'Hubert Prolongeau

Vers la fin de sa vie, George Sand, éprouvée par ses amours tumultueuses et endeuillée par plusieurs drames personnels, réduit son univers géographique à la France et revient à Nohant en 1865. Du Var – où elle soigne une grave infection pulmonaire – au Berry, elle se consacre désormais à une exploration littéraire minutieuse de son environnement.

Tantôt empreints d’un doux lyrisme et d’un amour profond pour sa terre natale, d’une belle érudition – biologie, étude des animaux, considérations architecturales et rencontres avec des habitants – ou d’une teinte plus politique et engagée notamment en faveur de la république, ces écrits reflètent la « bonne dame » qu’est devenue George Sand : sereine, attentive et curieuse de ce qui l’entoure.

Ce second volume contient : Le Voyage dit du Midi, Promenade autour d’un village, Journal d’un voyageur pendant la guerre et Nouvelles lettres d’un voyageur.

Feuilleter le livre…