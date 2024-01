apropos. Perspektiven auf die Romania, n° 11 : "Les écrivains-paysans (XXe-XXIe s.)"

Les écrivains-paysans (XXe-XXIe s.)

Le poids de la paysannerie s’est effondré dans les sociétés occidentales. À rebours de cette évolution, les témoignages puis les fictions prenant ce groupe social comme objet se sont multipliés. Dans les années 1970, une collecte de récits, souvent par des jour­nalistes mais aussi par des chercheurs en sciences sociales, a rencontré un écho important. À l’extrême fin de la décennie, la fiction prend le relais. Cette littérature, souvent méprisée ou du moins ignorée de la critique littéraire parisienne, rencontre un réel succès populaire. Il convient toutefois de distinguer, comme au XIXe siècle, parmi les auteurs. Nombre d’entre eux sont issus de familles d’origine rurale mais la plupart habitent en ville et rares sont ceux qui exercent une profession agricole. Ce dossier est donc consacré à cette catégorie particulière d’écrivains: les écrivains-paysans.

Dossier coordonné par Fabien Conord & Timo Obergöker.

—

Sommaire

Fabien Conord & Timo Obergöker: Quand des dominés prennent la plume : les écrivains-paysans (XXe-XXIe siècles)

Fabien Conord & Timo Obergöker: Unterlegene greifen zur Feder: Bauern als Schriftsteller (20./21. Jahrhundert)

Agnès Roche: La trajectoire d’Émile Guillaumin. Retourner le stigmate en emblème : une stratégie audacieuse mais inefficace

Joris Lehnert: „Übrigens, wo liegt Ygrande?“ Emile Guillaumin, ein Autor zwischen dem Bourbonnais und Deutschland

Marina Ortrud Hertrampf: Terre et Foi. Joël Robin, un écrivain paysan au soir d’une civilisation catholique

Raphaël Luis: Horacio Quiroga, paysan et pionnier

Rémy Pech: Une vie avec Léon Cordes (1913-1987). Labours croisés du champ occitan

Cyrille François: « C’est une étiquette qui ne me dérange pas, elle suggère une réalité ». Entretien avec Jean-Pierre Rochat

Joris Lehnert: Emile Guillaumin en allemand. Deux traductions

Varia

Franz Kuhn: Entre « Locarno » et « splendid isolation ». Des relations franco-allemandes singulières : le rugby dans l’entre-deux-guerres (1927-1938)

Antonin Andriot: “Classical” liberalism in France, from the middle of the 19th century to World War I Strengths and paradoxes of a thwarted society project

Werkstatt

Richard Palomar Vidal: The phenomenon of the New Right in European and Latin American narrative literature. A Workshop’s Report