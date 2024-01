Conseil d'administration de la Société Française de Littérature Générale et Comparée (SFLGC)

"La Société française de littérature générale et comparée (association loi 1901) représente l’ensemble des enseignants et chercheurs dont l’activité porte sur l’étude de la littérature comparée en France, ainsi que celles et ceux qui préparent ou ont obtenu un doctorat en littérature comparée.

Elle a pour vocation de coordonner les activités comparatistes, afin de développer l’enseignement et la recherche dans les domaines qui en relèvent, et de nourrir la réflexion sur l’évolution vivante de la discipline en France. Elle organise notamment la participation française aux activités comparatistes internationales, en particulier celles de l’Association Internationale de Littérature Comparée (A.I.L.C./ICLA), de la Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes (F.I.L.L.M.) et de la Société Européenne de Littérature Comparée (SELC/ESCL)"

Suite aux élections de novembre 2023 :

Président: Yvan Daniel (U. Clermont-Auvergne)

Composition du bureau de la SFLGC

Vice-président à la recherche: Claire LECHEVALIER (U. Caen)

Vice-présidente aux relations internationales: Yolaine PARISOT (U. Paris-Est-Créteil)

Vice-présidente à l’enseignement: Marthe SEGRESTIN (Sorbonne Université)

Vice-présidente à la diffusion et à la valorisation: Delphine RUMEAU (U. Grenoble Alpes)

Secrétaire: Cécile BROCHARD (U. Nantes)

Secrétaire adjoint : Tristan MAUFRREY (U. Sorbonne Nouvelle)

Trésorière : Aurélie BARJONET (U. Versailles Saint-Quentin)

Trésorière adjointe: Emilie PICHEROT (U. Lille)

Chargée de mission pour les doctorants : Sylvie HUMBERT-MOUGIN (U. Tours)

Chargée de mission réseaux sociaux : Claire PLACIAL (U. Lorraine)

Equipe de coordination du site: Thomas BAREGE, Chloé CHAUDET, Hélène MARTINELLI, Delphine RUMEAU, Enrica ZANIN."