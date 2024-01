Yves Reboul

Rimbaud dans son temps

Paris, Classiques Garnier, Classiques Jaunes, 2024

Rimbaud s’est imposé comme la figure emblématique de la révolte et de l’absolu. Or, de Victor Hugo à la Commune et du Parnasse à l'expérience londonienne, nul ne fut plus immergé dans un moment de l'Histoire plein de bruit et de fureur. Ce livre s'efforce de restituer Rimbaud tel qu'il fut dans son temps.

