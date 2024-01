L. Boltanski, A. Esquerre et J. Lazarus, Comment s'invente la sociologie

La sociologie, mode d’emploi. Aimée par des écrivains et des artistes, sollicitée par des journalistes, des militants, des responsables politiques pour comprendre l’actualité, qu’on s’en réclame ou qu’on la critique, comment se pratique cette science sociale qui attire tant l’attention ?

Trois sociologues de générations différentes nous ouvrent les portes de leurs laboratoires et nous introduisent à leurs oeuvres. Ils expliquent, en dialoguant entre eux, comment on enquête, comment on écrit, comment on forge des concepts, comment on procède à des comparaisons, quels rapports entretenir avec d’autres disciplines. Ils partagent ainsi leurs méthodes pour analyser des problèmes sociaux à partir de questions sociologiques. Ce livre s’adresse à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à la sociologie et souhaitent savoir comment elle s’élabore.

