George Sand, Les Beaux Messieurs de Bois-Doré

Édition de : Olivier Bara

Années 1620, dans le Berry. Tandis que la province est traversée par les derniers soubresauts des guerres de Religion, le vieux marquis de Bois-Doré, ancien compagnon d’armes du « bon roi » Henri IV, tente de vivre comme dans un roman pastoral : il se rêve en nouveau héros de L’ Astrée. Mais la grande histoire s’insinue bientôt dans son monde enchanté, sous le visage d’un Espagnol fanatique, d’une Morisque convertie de force et fuyant son pays, d’un disciple de Giordano Bruno torturé et exilé, d’une petite bohémienne exhibée comme diseuse de bonne aventure et d’un orphelin à la recherche du meurtrier de son père…

Dans Les Beaux Messieurs de Bois-Doré (1857), la fiction historique, entre feuilleton mélodramatique, récit d’apprentissage et roman de cape et d’épée, se fait traité de tolérance.

