Alice Raybaud, Nos puissantes amitiés. Des liens politiques, des lieux de résistance

On aime à se dire qu'elle est essentielle. Mais, en réalité, l'amitié est souvent raillée, considérée comme futile ou invisibilisée. Dans les films, les livres, les imaginaires et les récits que l'on fait de nos parcours, elle passe presque toujours à l'arrière-plan : la jeunesse terminée, elle devrait s'éclipser au profit du couple et de la famille. Elle est ce lien que l'on sacrifie volontiers les années passant, quitte à abandonner une petite part de soi avec. Mais pourquoi le couple romantique représenterait-il l'unique façon de cheminer avec d'autres dans l'existence ?

Depuis quelques années, de plus en plus de personnes décident de revendiquer leurs amitiés et de s'engager pleinement dans ces relations. Elles y découvrent des lieux de joie, mais aussi de solidarité et de résistance face aux aliénations du système patriarcal, capitaliste et dans une période de grande incertitude écologique.

Hétéros ou queers, entre femmes, entre hommes ou dans des groupes mixtes, elles et ils sont nombreux à réinventer, entre ami.es, des manières de militer, d'habiter, de consommer, de faire famille, de vieillir ensemble et, finalement, de prendre soin les un.es des autres.

Mobilisant de nombreux entretiens, des références culturelles, des études sociologiques aussi bien que des textes philosophiques, Alice Raybaud montre que l'amitié porte une dimension libératrice puissante, qu'elle peut être une force de dissidence et d'émancipation. Elle appelle ainsi à réinventer ce lien, intime et politique, et à remettre nos amitiés au centre de nos vies.

Lire un extrait…

Alice Raybaud est journaliste au Monde, pour lequel elle documente les jeunesses. Nos puissantes amitiés est son premier ouvrage.

—

FRANCE INTER - Jusqu'ici tout va bien

RTS - Question genre

LIBRAIRIE UN LIVRE ET UNE TASSE DE THÉ [Paris]

LIBRAIRIE VIOLETTE & CO [Paris]

FRANCE CULTURE - La transition de la semaine

FRANCE CULTURE - Les Midis de culture

—

Table des matières

Introduction. Un territoire à reconquérir

1. Avis de recherche

De l'écran aux sciences sociales, où est passée l'amitié ?

Les traces de l'amitié civile et virile

L'histoire perdue des amitiés féminines

Endiguer la " menace "

Un seul amour possible

2. Un genre d'amitié

Rester à la surface (de la masculinité)

Entre mecs, faire partie de la meute

Penser la possibilité de l'amitié femme-homme

Le problème de la friendzone

Toutes rivales

" La fille qui n'aimait pas les autres filles "

3. Pirater le modèle du couple

S'autoriser d'autres horizons

Reprendre possession de soi

Soulever le couvercle de la soupape

Faire contre-pouvoir

Démultiplier la tendresse

4. Les gosses de l'amitié

Une famille composée

" Déplier les possibles "

Le care et le savoir en partage

Mères solas pas solos

Les enfants des autres

5. La révolution par les marges : la bande queer

Une maison pour (être) soi

Famille choisie et Noël entre gouines

Se tenir vivant·es

Les frontières floues

6. Copines de lutte

Quand les amitiés féministes reprennent du terrain

Travailler une " écoute radicale "

L'amitié, un socle négligé du féminisme passé et futur

Un " horizon exigeant "

L'art politique de la joie

Que faire de nos potes " problématiques " ?

7. Contre-produire

Bâtir des mondes plus fertiles

Des " bases arrière " en temps tourmentés

Pas de breadwinner sous notre toit

Éloge de l'inutilité

8. Vieillir ensemble

Sortir du tunnel

L'urgence de penser d'autres plans vieillesse

Les rebelles de la rue de la Convention

Rester dans le monde

Conclusion. Les amours plurielles

Quelques références pour nourrir vos amitiés

Remerciements.