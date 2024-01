Vernissage du livre Quelques histoires des pluies d’amour et de mort d’Abbas Nalbandian (Paris)

Vernissage du livre Quelques histoires des pluies d’amour et de mort

à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du XIIIe arr. de Paris

Mercredi 31 janvier 2024 à 19h (entrée libre) :

Quelques histoires des pluies d’amour et de mort est une pièce de Abbas Nalbandian

traduit du persan en français par Fahimeh Najmi,

en collaboration avec François Rémond, avec une préface de Joseph Danan,

aux Editions l’Espace d’un instant.

Rencontre et dialogue avec :

Maryam Madjidi, l’écrivaine franco-iranienne (Prix Goncourt du premier roman 2017),

Joseph Danan (Auteur dramatique, professeur émérite à l’Institut d’études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle) et Fahimeh Najmi (Chercheuse associée à l’Université Paris 8 et traductrice), modérée par Tommaso Zaccheo (Enseignant auprès de l’Institut d’études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle, membre associé de l’IRET).

La traduction en français de Quelques histoires des pluies d’amour et de mort, l’ultime pièce du dramaturge iranien Abbas Nalbandian, représente la toute première traduction de cette œuvre de ce dramaturge majeur du théâtre iranien contemporain. Pour célébrer cet événement, l’association Nouvelles Lettres Persanes organise une table ronde afin de présenter au public la richesse de cette pièce, écrite à la veille de la Révolution islamique, ainsi que d’en découvrir la contemporanéité.

La rencontre sera enrichie par la lecture d'extraits de la pièce.

Quelques histoires des pluies d’amour et de mort présente cinq récits qui interrogent les relations humaines en présentant une galerie de personnages solitaires livrés à eux-mêmes. Une mère et sa fille sont forcées de camoufler une mort accidentelle, un maître d’école est confronté aux révélations ambiguës d’un élève, et le fantôme d’une mère refuse de s’en aller. Abbas Nalbandian livre une série de scénettes impressionnistes du monde

iranien, où l’individu est en proie aux angoisses de la condition humaine, entre l’oppression d’une société autoritaire et les questionnements métaphysique sur la raison

et la folie, la vie et la mort.

Abbas Nalbandian est né en 1947 à Téhéran. Il s’est formé à la littérature en autodidacte dans le kiosque à journaux de son père, en lisant tout ce qui lui tombait sous la main. La légende dit qu’il écrivit sa première pièce avant même d’avoir été au théâtre. Présent au Festival des arts de Shiraz en 1968, puis au festival de Nancy en 1973, il incarne le visage du théâtre iranien moderne. Après la Révolution islamique, il se voit contraint de cesser toute activité et se donne la mort en 1989.

Nouvelles Lettres Persanes est une association culturelle franco-iranienne, non-confessionnelle, non-politique et non-étatique dont le but est, entre autres, de contribuer à une meilleure connaissance des peuples et des pays de l’aire culturelle iranienne ; et de promouvoir les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques de ses créateurs.

L’Espace d’un instant, fondée en 2001, est une maison d’édition principalement orientée vers les écritures contemporaines, sans négliger les lacunes de répertoire, dans le cadre des dramaturgies d’Europe, d’Asie centrale et de Méditerranée – de l’Islande à l’Afghanistan. Elle privilégie notamment les regards critiques et la recherche théâtrale, la diversité linguistique, ainsi que les relations possibles avec les scènes francophones, sans négliger une certaine représentativité des genres et des

communautés.