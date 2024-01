Claro, L'échec. Comment échouer mieux

Seul l’exercice de l’échec permet d’élargir le champ des possibles. Si, comme le disait Beckett, il importe d’échouer mieux, c’est sans doute parce que créer ne veut pas dire réussir, mais plutôt soutirer à l’obscurité un aveu de lumière. Au risque, consenti, d’aboutir à une impasse – c’est là non une malédiction, mais une chance.

Dans cet essai personnel, Claro convoque entre autres Kafka, Pessoa, Cocteau et Hitchcock pour nous plonger dans les failles ouvertes par l’échec. Non sans humour et avec une grande sensibilité, allant jusqu’à dresser la liste de ses propres errements, il nous invite à repenser nos limites et nos fêlures, et à en considérer les bienfaits.

