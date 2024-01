Frédéric Bisson, Logique du Joker

Octobre 2019. Au Liban, au Chili, en France, plusieurs manifestants et insurgés étaient grimés en clowns, reprenant le maquillage du Joker dans le film éponyme de Todd Phillips. Comment diable le fameux criminel fou de la fiction peut-il devenir l’emblème des insurrections contemporaines ? Le film a été plébiscité pour son « réalisme social ». Or, cette interprétation repose en partie sur une erreur. Si ces manifestants sont fidèles au Joker, ce n’est pas simplement en se maquillant et en occupant les rues ; c’est en se produisant eux-mêmes en tant qu’images, – en photographiant, en filmant, en diffusant en réseau cette insurrection. Elle est beaucoup plus une insurrection par les signes, immatérielle et iconomique, qu’un soulèvement spontané du « peuple » ou de la « plèbe ».

Il est souvent dit que la pensée du Joker ne se situe pas sur le plan de la pensée normale, qu’il a une logique autre, et que personne ne peut parvenir à le comprendre. Le postulat de ce livre est qu’il existe une logique du Joker. De manière générale, la folie est éminemment politique ; pour connaître la réalité d’une époque, il suffit de choisir soigneusement le fou qui pourra nous la révéler, et de lui prêter l’oreille. La réalité contemporaine est régie par la logique du Joker. Comprendre la folie du Joker, c’est nous comprendre nous-mêmes.

Cet essai n’est pas un essai sur le cinéma, mais un essai sémiopolitique, sur le rapport entre le signe et son objet, sur le rôle des images dans la production de la réalité sociale. L’entrée du Joker en politique marque l’An Un de ce qu’il faudra appeler l’ère de l’iconomorphose.

Sommaire

Prologue : Joker, Année Un

Première Partie : La carte cachée du Joker

Le rire manifeste du Joker, ou le rire triste

La transmutation du rire triste en rire léger

« Ace in the Hole », la carte cachée

Logique de l’iconyme

L’image effractive (Petite philosophie des mondes fictionnels)

La vie en différé

Loi de dissociation iconique

Deuxième Partie : Iconomorphose

Analyse préliminaire : Qu’est-ce qu’une icône ?

Iconomorphose, stade 1

Iconomorphose, stade 2

Médiabolisme (Petite démonologie des médias)

De l’ostentation (Misère et grandeur des ostensignes)

Nécrosignes (Généalogie du média-terrorisme)

Conclusion : Qu’est-ce qui est réel ?

Épilogue : La dernière blague