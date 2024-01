Valérie Marin La Meslée, Anabell Guerrero, Le Diamant d'Édouard Glissant

Textes de Valérie Marin La Meslée

Photographies d'Anabell Guerrero

Qui sait l’importance de la ville du Diamant dans la vie et l’œuvre du poète penseur du Tout-Monde, Édouard Glissant ? Qu’est-ce qu’une maison, un havre, pour un écrivain nomade qui a parcouru le globe ?

Né à Bezaudin en 1928, ayant grandi au Lamentin, Édouard Glissant choisit dans les années quatre-vingt-dix le sud de sa Martinique pour y séjourner plusieurs mois par an. En 1998, il y trouve son amer : une petite maison créole, face au Rocher du Diamant. Disparu en 2011, Édouard Glissant repose au cimetière du bourg.

Entrer dans la poétique d’Édouard Glissant en interrogeant ce port d’attache, c’est le voyage auquel nous convient Valérie Marin La Meslée, lectrice et disciple de Glissant, et Anabell Guerrero, photographe, artiste et amie du poète. Ensemble, elles sillonnent le bourg et sa plage ardente au lever du soleil, s’arrêtent sur la tombe de l’écrivain, gravissent le Morne Larcher, sur les pas de Césaire et de Glissant venus rencontrer les gouffres de l’Histoire au Cap 110, mémorial des esclaves naufragés d’un navire négrier.

Ce livre, nourri de rencontres, entend restituer des présences, visibles et invisibles, mettre au jour les différentes facettes du Diamant, s’imprégner de son histoire comme de sa nature, faire entendre les Diamantinois, famille, amis et témoins, si souvent rassemblés autour de l’écrivain sur la terrasse de sa maison-bateau, foyer de création et d’imaginaires mêlés. Sont ici réunis mots et photographies, se croisent visions, émotions, songeries, confidences, souvenirs, anecdotes, en laissant toute sa place à la langue poétique d’Édouard Glissant.