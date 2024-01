Frédéric Duval, Elisa Guadagnini, Le Théâtre Antique au Moyen Âge. Étude des mots et des concepts dans les textes en français et en italien

Longtemps s’est imposée l’idée d’une redécouverte tardive du théâtre antique après la longue parenthèse du Moyen Âge. Dans ce domaine, comme pour tant d’autres, l’« âge moyen » aurait représenté une coupure nette entre l’Antiquité, où le théâtre était une institution sociale répandue, et la Renaissance, qui aurait renoué avec les codes et pratiques antiques. Pour faire pièce à cette historiographie de la rupture, Frédéric Duval et Elisa Guadagnini ont recueilli et étudié les traces laissées par le théâtre antique dans l’encyclopédie et les langues vernaculaires du Moyen Âge. Le présent livre s’intéresse à l’histoire des langues et à l’histoire des idées, aux mots autant qu’aux concepts. Les auteurs partent toutefois de la représentation lexicale du théâtre antique. Sous cet angle, la documentation vernaculaire présente des avantages par rapport à la documentation latine. L’analyse porte à la fois sur la mise en place d’un lexique théâtral référant à l’Antiquité et sur le processus de conceptualisation du ˹théâtre antique˺ en France et en Italie entre le XIIe et le XVe siècle.

Table des matières

Avant-propos

Abréviations et conventions

Abréviations

Conventions terminologiques et typographiques

I. Introduction

I.1. Qu’est-ce que le ˹théâtre˺ (antique, romain) ?

I.1.1. Où le ˹théâtre antique˺ se joue-t-il ?

I.2. Le théâtre du Moyen Âge en France et en Italie

I.3. Le ˹théâtre antique˺ et le Moyen Âge : une « mémoire

faite de mots »

I.3.1. La transmission des comédies (Térence, Plaute)

et des tragédies (Sénèque)

I.3.2. Les références au théâtre dans l’oeuvre des auctores

païens

I.3.3. Les références au théâtre dans la tradition chrétienne

I.3.4. Gloses, commentaires et tradition latine savante

I.3.5. La tradition iconographique

I.4. Le ˹théâtre antique˺ et le Moyen Âge vernaculaire en France

et en Italie .

I.4.1. Chercher le ˹théâtre antique˺ dans la culture, les mots

et les textes du Moyen Âge .

I.4.2. Le théâtre antique dans les traditions discursives et les textes vernaculaires français du Moyen Âge .

I.4.3. Le théâtre antique dans les traditions discursives et les

textes vernaculaires italiens du Moyen Âge .

I.5. Retour(s) au ˹théâtre antique˺ : les affleurements médiévaux,

l’Umanesimo et la Renaissance .

I.6. Une étude lexicologique comparatiste : précis méthodologique.

I.6.1. Application de la notion de « transferts culturels »

I.6.2. Recours à une onomasiologie « souple »

I.6.3. Attention aux processus de lexicalisation

I.6.4. Aperçu de la méthode : les coordonnées de l’analyse

I.7. Agencement des données et structure de ce livre

II. Le ˹théâtre-genre textuel˺

II.1. Introduction

II.1.1. ˹Fabula˺

II.1.2. La (fabula) Atellana

II.1.3. ˹Drama˺

II.2. Analyse formelle : unités lexicales issues des familles de comoedia et tragoedia

II.2.1. Les mots issus de comoedia et de sa famille

II.2.2. Les mots issus de tragoedia et de sa famille

II.3. Analyse des concepts de ˹comédie˺ et ˹tragédie˺

II.3.1. Étymologies médiévales

II.3.2. ˹Comédie˺ et ˹tragédie˺ en tant que ˹théâtre-genre

textuel˺ et/ou en tant que ˹style˺

II.3.3. Le rapport à l’Antiquité

II.3.4. Les caractéristiques de la ˹comédie˺ et de la ˹tragédie˺

II.4. Retour sur la lexicalisation

III. Le ˹théâtre-lieu˺

III.1. Introduction

III.2. Analyse formelle : unités lexicales issues des familles et

de theatrum et scaena

III.2.1. Les mots issus de theatrum et de sa famille

III.2.2. Les mots issus de scaena et de sa famille

III.2.3. Autres emprunts verbalisant le ˹théâtre-édifice˺

III.3. Analyse du concept de ˹théâtre-lieu˺

III.3.1. Étymologies médiévales

III.3.2. Le rapport à l’Antiquité : la dimension diatopique

III.3.3. Le rapport à l’Antiquité : la dimension diachronique

III.3.4. Le ˹théâtre-lieu˺ comme ‘lieu public’

III.3.5. Les caractéristiques et les éléments du ˹théâtre-lieu˺

III.3.6. La ˹scène˺

III.4. Retour sur la lexicalisation

IV. Le ˹théâtre-spectacle˺

IV.1. Introduction

IV.2. Le ˹jeu˺, les ˹ludi˺ et le ˹théâtre-spectacle˺ 354

IV.2.1. Le type jeu

IV.2.2. Le type fête

IV.2.3. Le type soulas

IV.2.4. Autres types lexicaux

IV.3. le ˹jeu d’acteur˺ au sein du ˹théâtre-spectacle˺ .

IV.3.1. Mots relevant du pôle conceptuel de la ˹voix˺

IV.3.2. Mots relevant du pôle conceptuel du ˹mouvement corporel˺ .

IV.3.3. Mots référant aux pôles conceptuels du ˹donner à voir˺ et de l’˹imitation˺

IV.3.4. Comment dire le ˹jeu d’acteur˺ ?

IV.4. L’˹acteur˺ au sein du ˹théâtre-spectacle˺

IV.4.1. Lexèmes issus de la terminologie latine

IV.4.2. Solutions lexicales vernaculaires .

IV.4.2.1. Dénominations de l’˹acteur˺ contemporain

IV.4.2.2. L’˹acteur˺ et la ˹marionnette˺ .

IV.4.3. Les accessoires des acteurs

IV.4.4. Qui joue ? L’˹auteur˺ et l’˹acteur˺

IV.5. La musique et le ˹théâtre-spectacle˺

IV.5.1 Instruments et instrumentistes

IV.5.2. Le ˹choeur˺

IV.6. Questions transverses

IV.6.1. Un aspect formel : l’accumulation

IV.6.2. Le ˹théâtre-spectacle˺ et le rapport à l’Antiquité

IV.6.3. Les fonctions du ˹théâtre-spectacle˺ antique et le point de vue moral

V. Conclusions

V.1. La connaissance du théâtre antique au Moyen Âge

V.2. Construire ou démonter le ˹théâtre˺

VI. Annexes

VI.1. Petite anthologie de sources latines

VI.1.1. Tite-Live

VI.1.2. Ovide

VI.1.3. Valère Maxime

VI.1.4. Evanthius et Donat

VI.1.5. Servius

VI.1.6. Saint Augustin

VI.1.7. Orose

VI.1.8. Boèce

VI.1.9. Isidore de Séville, Étymologies

VI.1.10. Papias, Vocabulista (Elementarium doctrinae

rudimentum)

VI.1.11. Guillaume de Conches, Glosae super Boetium

VI.1.12. Hugues de Saint-Victor

VI.1.13. Uguccione da Pisa, Derivationes

VI.1.14. Vincent de Beauvais

VI.1.15. Giovanni Balbi, Catholicon

VI.1.16. Laurent de Premierfait, Commentum Laurentii

VI.1.17. Firmin Le Ver, Dictionnaire

VI.2. Petite anthologie vernaculaire

VI.2.1. Gloses à la trad. de Valère Maxime (réd. V2, 1-5)

[ca 1346 (tosc.)]

VI.2.2. Gloses à la trad. de l’Ars amandi (réd. B) [xiv1/2 s.

(fior.)]

VI.2.3. Nicole Oresme [ca 1370-1374]

VI.2.4. Giovanni Boccaccio, Esposizioni sopra la Comedia di Dante [1373-1374]

VI.2.5. Raoul de Presles, trad. de la Cité de Dieu

[1371-1375]

VI.2.6. Simon de Hesdin, trad. de Valère Maxime

[1375-1383]

VI.2.7. Comm. à la trad. de l’Ars amandi (réd. D) [ante 1388

(ven.)]

VI.2.8. Laurent de Premierfait, trad. du Decameron [1414]

VI.2.9. Jean de Rouvroy, Stratagemes [1422-1425]

VI.2.10. Histoire de la seconde destruction de Troie [xv4/4 s.]

VI.2.11. Gilles Sibille ?, trad. de Térence en vers [ex. xve s.]

VI.3. Iconographie du théâtre antique

VII. Bibliographie

VII.1. Lexicographie et bases de données

VII.2. Sources antiques et médiévales

VII.3. Études

VIII. Index

VIII.1. Index des concepts

VIII.2. Index des mots latins

VIII.3. Index des mots grecs

VIII.4. Index des mots français

VIII.5. Index des mots italiens

VIII.6. Index nominum