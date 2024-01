Derrière chaque écrivain, des femmes. Exposition documentaire (Musee Jean-Jacques Rousseau, Montmorency)

En associant les écrivains aux femmes qui, de façon directe ou indirecte, ont présidé à la naissance de grandes œuvres, cette exposition dévoile une face cachée des auteurs et met en lumière ces femmes qui existèrent dans l’ombre.

Au-delà de ce rappel historique – sur cinq siècles – du rôle méconnu des femmes dans la production littéraire des écrivains célèbres, cette exposition se place sous le signe de l’égalité femmes – hommes, en suscitant une réflexion collective autour de la place de la femme dans le monde littéraire contemporain.

De grands noms sont évoqués, comme Jean-Jacques Rousseau et Thérèse Levasseur, Alexandre Dumas et Mélanie Waldor, ou encore Paul et Camille Claudel.

Une exposition documentaire élaborée par le Réseau des maisons d'écrivain et patrimoines littéraires - Hauts de France, présentée au Musée Jean-Jacques Rousseau du 20 janvier au 16 mars.

Du mardi au samedi de 14h à 18h.

5 rue Jean-Jacques Rousseau 95160 Montmorency

Tarifs (visite guidée de la maison du philosophe + expo + jardin) : 5€33 / 2€72 / Gratuité (-19ans, APSA, RSA, Journaliste, ICOM, personnes en situation de handicap et leur accompagnateur, Membres de la Route des maisons d'écrivains, Membres de la Fédération nationale des maisons d'écrivain)