Gustav Theodor Fechner, Nanna ou la vie psychique des plantes

Traduit de l’allemand et présenté par Gaël Cheptou

“Pourquoi n’y aurait-il pas aussi, à côté des âmes qui marchent, crient et mangent, des âmes qui fleurissent et exhalent leur parfum en silence, des âmes qui assouvissent leur soif par l’absorption de rosée et leurs inclinations par le bourgeonnement, et qui répondent à une autre aspiration plus élevée par la recherche de lumière ?” Dans cet extra­ordinaire plaidoyer pour l’âme des plantes, Fechner se révèle parmi les grands penseurs romantiques du 19e siècle, qui ont contribué à élaborer une philosophie de la nature où la “voix de la poésie” s’avère un instrument tout aussi créatif de notre connaissance.

De Gustav Theodor Fechner (1801-1887), père de la psycho­physique, qui étudiait les relations entre les événements physiques et les phénomènes psychiques, L’éclat a également publié: Anatomie comparée des Anges et Le petit livre de la vie après la mort, qui constituent avec Nanna, ou la vie psychique des plantes, un triptyque poético-scientifique, dont l’humour métaphysique n’a pas échappé au père du Père Ubu, Alfred Jarry, pas plus qu’au grand savant que fut Henry Corbin.