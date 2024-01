Fabula apprend avec retard la disparition de Pierre-Yves Badel décès de Pierre-Yves Badel dans la nuit de Noël 2023.



Ancien élève de l’École Normale Supérieure, il a été assistant à la

Sorbonne, puis chargé d’enseignement à l’Université de Nantes et,

depuis 1972, professeur de langue et littérature française du Moyen

Âge à l'Université Paris 8 (soit de Vincennes à Saint-Denis), où il

est resté jusqu’à sa retraite en 1998. Ses collègues se souviennent

d’un homme « d'une honnêteté et d'une droiture » remarquables, d’un «

modèle de clarté et de rigueur dans l'enseignement, de bienveillance

dans le commerce ordinaire », « avec un sens parfait des équilibres et

des devoirs », animé « d’une gentillesse véritable et profonde, qui a

fait beaucoup pour faciliter la vie collective du département et des

étudiant.e.s », avec aussi parfois une forme de « timidité ». Ils se

souviennent également de « ses “indignations” contre des conduites

trop gauchistes de certains collègues », de « ses coups de gueule et

sa mauvaise humeur », qu’ils pouvaient apprécier cependant, car ils

avaient « quelque chose de rafraichissant ». « Derrière une apparente

sévérité et des colères à demi-feintes – qu’il surjouait pour

s’autoconvaincre qu’il était un dur à cuire », Pierre-Yves était un

véritable « modèle d’humanité ». Il fit notamment « preuve d’une

immense générosité au bureau des équivalences », dont il s’est occupé

depuis à son arrivée à Paris 8 jusqu’à ce qu’il soit relayé par Michel

Costantini. « Traiter les “équivalences”, comme il le fit pendant

plusieurs années, était une des fonctions clés pour l’université

nouvelle, ouverte aux non-bacheliers, ce qu’il a fait avec une

formidable pondération et une profonde ouverture, à la fois, ce qui

impliquait souvent des interventions fortes, longues et batailleuses,

au sein de la commission des équivalences de l’université ».

Témoignage de son dévouement à la collectivité : la dernière année de

sa carrière, il accepta de diriger l’UFR IV (Textes et sociétés) qui

était alors dépourvue de directeur.



Pierre-Yves Badel a aussi, bien sûr, « ouvert avec beaucoup

d’intelligence et de générosité l’intérêt pour les études médiévales,

ce qui n’était pas évident dans les premières années de cette

université “expérimentale” » qu’était alors Paris 8, mais à laquelle

il est toujours resté fidèle. Outre de très nombreux articles sur

toutes sortes de sujets (mais avec une certaine prédilection pour les

récits brefs), il fut l’auteur d’une Introduction à la vie littéraire

du Moyen Âge (1969), « qui est d’une intelligence et d’une clarté

remarquables », d’une étude originale intitulée Le sauvage et le sot.

Le fabliau de Trubert et la tradition orale (1979), et d’un magistral

ouvrage qui fait toujours référence sur Le Roman de la Rose au xive

siècle. Étude de la réception de l’œuvre (1980), issu de sa thèse

dirigée d’abord par Jean Frappier puis, au décès de ce dernier, par

Daniel Poirion. Il édita de plus le Dit du prunier (1985), les Œuvres

complètes du poète et auteur de théâtre Adam de la Halle, avec

traduction (1995) et La description du monde de Marco Polo, également

avec traduction (1998). Il continua de publier diverses études après

sa retraite, le dernier paru portant « Sur les sources du Tombel de

Chartreuse : I. Raconter et commencer. II. Commenter et citer »

(2021).



Un culte d’action de grâces lui sera rendu le vendredi 12 janvier à

14h30 au temple protestant du 19 rue Cortambert, Paris XVIe.